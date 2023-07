Lees terug: FC Groningen en FC Emmen in evenwicht: 1-1

Kieftenbeld

Maikel Kieftenbeld staat in de basis. Hij is vorige zomer gehaald, maar bij zijn allereerste wedstrijd scheurde hij zijn kruisbanden. Hierdoor was hij de rest van het seizoen uitgeschakeld. De oud-speler van FC Groningen is weer helemaal terug en dat is ook te merken. Bij zijn eerste duel kleumt hij er hard in en de knal die vervolgens ontstaat is te horen over het hele veld.