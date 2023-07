'Op die fiets' treft echte Fiets4Daagse-fanatiekelingen: 'We houden het goed vol'

Het is de tweede dag van de Drentse Fiets4Daagse en dus is het ook tijd voor de tweede aflevering van Op die fiets. Verslaggever Jeanine Hofsteenge gaat van start in Westerbork.

Op de eerste dag van de Fiets4Daagse kletterde het hemelwater veelvuldig naar beneden, maar vandaag waren de weersomstandigheden gelukkig veel beter. En dus kon er volop genoten worden van het mooie Drentse landschap.

's Avonds borreltje

"We hebben prachtig weer", beamen twee vrouwen uit een vriendinnengroep. "We houden het goed vol, maar zo oud zijn we ook nog niet. We fietsen al jaren met elkaar. En dan lekker een borreltje drinken 's avonds."

De vrouwen, die al tientallen keren met de Fiets4Daagse mee hebben gedaan, zijn allemaal in groene bodywarmers gestoken. "Ja, geweldig hè? Dat hoort bij onze Fietsclub De Wichter uut Knoal. Weer of geen weer, we gaan altijd door."