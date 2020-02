Eis: half jaar cel voor opa die kleinzoon 'per ongeluk betast'

Zijn kleinzoon uit Hoogeveen had het koud en daarom wreef hij de 12-jarige jongen over de rug, zodat hij het weer warm kreeg. Dat daarna ook de billen en het kruis van de jongen werden betast, gebeurde per ongeluk. Dat zei een 58-jarige man uit Haaksbergen vanochtend in de rechtszaal in Assen.

De officier van justitie gelooft de man niet en eiste zes maanden gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor seksueel misbruik. Ook wil de officier dat de man onder toezicht van de reclassering komt te staan en zich laat behandelen omdat hij te veel drinkt.

De advocaat van de Overijsselaar vroeg vrijspraak, omdat haar cliënt totaal geen seksuele bedoeling had. De strafeis vindt ze ook veel te hoog. Niet alleen omdat de man nooit eerder is veroordeeld, maar ook omdat het voorval al in januari 2018 plaatsvond.

Logeerweekend

De opa en zijn vriendin logeerden in het bewuste weekend bij het gezin van zijn zoon in Hoogeveen om op de drie kleinkinderen te passen. Hij vertelde in de Asser rechtbank dat zijn 12-jarige kleinzoon vroeg of opa bij hem op de kamer wilde slapen. Ze kropen samen op een tweepersoonsmatras op de grond.

Omdat zijn kleinzoon 's nachts in bed tegen hem zei dat hij het koud had, wreef de Overijsselaar naar eigen zeggen zijn rug warm. De jongen vertelde de volgende dag aan zijn zus dat opa zijn billen en kruis had aangeraakt 'op een manier die niet normaal was'.

Samen vertelden ze het aan hun ouders. Die besloten aangifte te doen. Bij de politie verklaarde de jongen dat hij het helemaal niet koud gehad had en tegen zijn opa had gezegd dat hij het niet wilde.

Zes halve liters bier

"Ik kan me niet voorstellen dat je per ongeluk de billen en het kruis van je kleinzoon aanraakt", zei de officier van justitie tegen de man uit Haaksbergen. "Een jongen van twaalf jaar kan prima onderscheid maken tussen wat normaal contact is en wat niet. Hij vond dit niet normaal. Ik vind dit een ernstig strafbaar feit."

De man had die avond zes halve liters bier op en leek volgens zijn kleinzoon dronken. Ondanks dat de Overijsselaar vertelde dat hij nu minder drinkt, wil de aanklaagster toch een behandeling.

Op 10 maart is de uitspraak.