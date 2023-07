Ouderenzorgorganisaties stappen naar de rechter: 'We willen kortingen voorkomen'

Meer dan 250 organisaties in de ouderenzorg spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze vinden dat ze de komende jaren te weinig geld krijgen van die kantoren om goede zorg te kunnen leveren.

"Je zult dan keuzes moeten maken", zegt bestuurder Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) tegen de NOS . "We kunnen mensen nog wel douchen en uit bed halen, maar bijvoorbeeld dagbesteding lukt dan niet meer."

Zorgkantoren sluiten contracten met zorgaanbieders. In in elke regio van Nederland is zo'n kantoor, dat verbonden is aan de grootste verzekeraar daar. De zorgkantoren die nu worden gedaagd zijn die van VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Salland. De maximale tarieven die ze voor volgend jaar aan de ouderenzorgorganisaties willen betalen, zijn iets lager dan dit jaar.

Grote bezuiniging

De tegenvaller komt bovenop een andere grote bezuiniging die demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg al had aangekondigd. De langdurige zorg krijgt er de komende vijf jaar 4,3 miljard euro bij en dat is 700 miljoen euro minder dan waar vanuit werd gegaan.

Het aantal ouderen groeit de komende jaren sterk. In 2020 was volgens het ministerie van Volksgezondheid ongeveer 1 op de 21 mensen tachtigplusser, in 2040 is dat 1 op de 12. In de ouderenzorg is de belangrijkste maatregel dat ouderen veel langer thuis moeten blijven wonen. Zo moeten de kosten van de ouderenzorg omlaag gaan.

Minder budget

Zorgorganisaties moeten daarnaast meer financiële tegenvallers opvangen. Zo krijgen ze ook ruim 4 procent minder budget om hun gebouwen te bekostigen. Ook gaan de loonkosten flink omhoog door nieuwe cao-afspraken. Mossel van NNCZ verwacht dat ze in haar organisatie 3 miljoen euro moet bezuinigen.