Atleet Roelf B. en Gert Jan N. blijven achter tralies

Roelf B. en Gert-Jan N. uit Stadskanaal blijven zoals verwacht tot hun rechtszaak vastzitten in Hongarije. Het duo wordt verdacht van drugshandel op het festival Sziget. Dat gebeurde afgelopen zomer.

De twee waren in beroep gegaan tegen de verlenging van hun voorarrest, maar dat beroep is afgewezen. Woordvoerder Ferenc Rab van het Hongaarse Openbaar Ministerie laat weten dat ze tot aan hun proces in de cel blijven, schrijft RTV Noord.

De rechter vertelde begin februari al dat de verdachten in hechtenis moeten blijven. Volgens de rechter is de kans groot dat Roelf B. en Gert-Jan N. ontsnappen aan de Hongaarse justitie, als ze hun proces in vrijheid zouden mogen afwachten.

Drugs

Het tweetal werd in augustus tijdens het Sziget-festival in Boedapest betrapt op het handelen in drugs. Ze hadden bijna 2700 xtc-pillen en een grote hoeveelheid joints bij zich. De drugs hadden een straatwaarde van ongeveer 300.000 euro.

Omdat drugshandel in Hongarije als ernstig misdrijf wordt gezien, hangt de Groningers een zware straf boven het hoofd. Er wordt rekening gehouden met een celstraf die varieert van vijf tot twintig jaar, tot mogelijk zelfs levenslang.

Lichtere straf

Het OM verklaarde onlangs dat de verdachten kunnen rekenen op een lichtere straf, als ze willen zeggen hoe ze aan de drugs zijn gekomen. Dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. De rechtszaak vindt waarschijnlijk komende zomer plaats.

Lees ook: