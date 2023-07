Norger paardenmarkt weer helemaal springlevend: 'Norg is een paardendorp'

Zeker handel

Het doet de markt zichtbaar goed. Jan Dolfing, manegehouder uit Vries, komt graag in Norg. "Er komen verschrikkelijk veel mensen en er is zeker handel", zegt hij. "Ik kom hier vaak met paarden die het op de manege minder goed doen. Die zijn vaak wat onrustig. Je verkoopt paarden hier makkelijker dan gewoon aan huis."

Zelf is hij voorzichtig met de aanschaf van paarden. "Je moet goed kijken welke dieren op je manege passen. Ik verkoop eerder dan dat ik koop."

Echt paardendorp

De opleving die de paardenmarkt in Norg de laatste jaren heeft meegemaakt, past volgens marktmeester Rijks in een eeuwenoude traditie. "De eerste markt in Norg waarover geschreven is, is van 1564. Maar waarschijnlijk werd er al eerder handel gedreven", zegt hij.

"Ik heb een heleboel cijfers uit het verleden en weet bijvoorbeeld dat er in 1850 liefst 9.000 dieren in Norg waren. Toen waren er geen auto's, dus kwam iedereen per paard, maar dan nog: het is haast niet te bevatten. Het hele dorp moet vol hebben gestaan. En ik denk de hele omgeving ook!"