34e editie van SIVO in Borger: dansen, fietsen, muziek maken en pannenkoeken eten

"Wij vinden dat de wereld wel een beetje SIVO kan gebruiken", legt Looijenga uit. "De reacties op buitenlanders en vreemdelingen, respect hebben voor andermans culturen, het lijkt steeds verder van ons af te staan. SIVO is juist vanuit de basis heel erg bezig met dat je elkaar respecteert en dat iedereen gelijk is en je wil leren hoe een andere cultuur in elkaar zit. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen."

Fietsen en pannenkoeken eten

In totaal doen er dit jaar tien groepen mee. Daarvan komen er drie uit het buitenland. De andere zeven groepen komen uit Nederland, maar brengen voor een deel buitenlandse folklore. "We hebben bijvoorbeeld een groep uit Groningen die Afrikaanse muziek speelt en een groep uit Den Haag die dans uit de Balkan opvoert."

De dansers zijn hier natuurlijk niet alleen maar om op te treden, maar ook om kennis te maken met de Nederlandse cultuur. "In Kenia fietsen wij niet veel", zegt Winfred Kethi. "Ik heb het hier in Borger voor het eerst geprobeerd." Djurdja Vidanovic uit Servië probeerde een Nederlands gerecht. "Wij hebben pannenkoeken met kaas gegeten, dat maken wij niet in Servië."

Volgende editie?