Zieke man die huisgenoot verkrachtte hoeft niet meer te zitten

De vrouw hielp de ernstige zieke man in de huishouding. De Smildeger had haar in huis genomen, nadat ze dakloos was geworden.

Naar een zorginstelling

De twee dronken geregeld samen drank en maakten ook regelmatig ruzie. Dat kregen ze ook op 16 augustus. Die avond sloeg de Smildeger de vrouw en trok haar vanuit zijn rolstoel naar de grond. Daarna liet hij zich op haar vallen en verkrachtte hij haar. De vrouw verzette zich wel, maar dat hielp niet. Naar eigen raakte ze bewusteloos.

Toen ze de volgende ochtend bijkwam, belde ze 112. De politie hield de man aan. Hij zat sindsdien vast, maar tijdens de rechtszaak twee weken geleden bepaalde de rechtbank dat hij in afwachting van de uitspraak naar een instelling voor begeleid wonen in Leeuwarden mocht. In de gevangenis kreeg de man, die een progressieve vorm van MS heeft en aan zijn rolstoel is gekluisterd, niet genoeg zorg, vertelde zijn advocaat.

De rechtbank heeft, door het grootste deel van de straf voorwaardelijk op te leggen, besloten dat de man niet meer naar de gevangenis hoeft. Hij is vanwege zijn psychische problemen en een drank- en drugsverslaving verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. In de instelling moet de man zich van de rechtbank laten behandelen.

48 blauwe plekken

Tijdens de rechtszaak bekende de man dat hij het slachtoffer had verkracht. "Ik zag de angst in haar ogen. Dit had nooit moeten gebeuren. Ik heb er spijt van", zei hij tegen de rechters. Dat hij het haar ook had geslagen, ontkende hij.

Tijdens een onderzoek in het ziekenhuis bleek ze 48 blauwe plekken te hebben. Volgens de man viel zijn huisgenote vaak als ze te veel had gedronken. Volgens de arts konden niet alle blauwe plekken zijn veroorzaakt door het vallen. De rechtbank vindt mishandeling dan ook bewezen.

Lees ook: