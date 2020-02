Verdachte steekpartij Het Postkantoor vast voor poging tot doodslag

De steekpartij was afgelopen november in Hoogeveen (Rechten: Persbureau Meter)

De 39-jarige man die vastzit vanwege een steekpartij in grandcafé Het Postkantoor in Hoogeveen wordt verdacht van twee pogingen tot doodslag. De Hoogevener viel in de nacht van 24 november afgelopen jaar twee mannen aan met een mes. Sindsdien zit hij vast.

Wat de aanleiding was voor de steekpartij, is niet bekend. Vandaag was er voor het eerst een openbare zitting over de zaak bij de rechtbank in Assen, maar zowel de verdachte als zijn advocaat waren daar niet bij.

Gewonden

Volgens het Openbaar Ministerie stak de man met een mes richting de twee slachtoffers. De ene zou geraakt zijn in zijn hoofd en bovenlichaam, de ander in zijn hand of pols. De politie meldde vlak na de arrestatie van de verdachte dat beide slachtoffers lichtgewond waren.

De zaak kon vandaag nog niet behandeld worden, omdat de rechtbank nog wacht op de resultaten van het psychiatrisch onderzoek van de Hoogevener. Op 7 april staat de man terecht. Tot die tijd zit hij vast.

