Topdrukte op Truckstar Festival 2023: 'Je bent hier al gauw normaal'

Neem bijvoorbeeld Jan uit Noorwegen. Hij heeft er twee dagen over gedaan om vanuit een plaatsje nabij Stavanger naar Assen te komen. "Dit is mijn tweede jaar", vertelt hij. "Vorig jaar was het heel leuk. De lange reis is het meer dan waard."

'Trucks spotten'

'Er wordt wel wat gedronken'

Dat het om veel meer dan alleen trucks gaat, is wel duidelijk. Zo is er een groep uit de directe omgeving waar het vooral om de gezelligheid gaat. Gezeten in een warme jacuzzi, met een flesje bier in de hand, is het leven op Truckstar goed. "We staan hier het hele weekend. Vanmiddag komt er nog livemuziek", zegt een festivalganger. "We komen uit de buurt. Assen, Rolde, Gieten en zo. En ja, er wordt wel wat bij gedronken. Maar we zien ook wat. Morgen gaan we bijvoorbeeld bij de races kijken."