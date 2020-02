Waarom je bij Drentse Jumbo's duurder uit bent dan in de Randstad

Doe je de dagelijkse boodschappen bij de Jumbo? Dan betaal je in een groot deel van Drenthe het volle pond. De Consumentenbond rekende uit dat in veel Jumbo-supermarkten sprake is van een hoog prijsniveau. Ter vergelijking: voor een doos Dreft-wasmiddel van 1.050 gram betaal je in Utrechtse Jumbo's 1,99 euro, terwijl hetzelfde product bij Jumbo's in Assen 5,53 euro kost.

Op een aantal uitzonderingen na is het hoge prijsniveau van de Jumbo-supermarkten in heel Drenthe van toepassing. Hoogeveen is het enige Jumbo-filiaal met een laag prijsniveau; in de Jumbo-vestigingen in Emmen en Klazienaveen betaal je een gemiddelde prijs voor je boodschappen. In Friesland en Groningen hanteert elk Jumbo-filiaal een hoog prijsniveau.

Concurrentie bepaalt de prijs

Ook twee jaar geleden bleek uit onderzoek van de Consumentenbond dat Jumbo-supermarkten in Noord-Nederland duurder zijn dan de filialen in de rest van het land.

Als een Jumbo aan de dure kant is, komt dat omdat er weinig concurrerende supermarkten in de buurt zitten. Dat is terug te zien aan de prijzen van bepaalde producten. Doe je twaalf stuks Dash 3in1-pods in je mandje? Die kosten in Utrecht 3,99 euro, maar in Assen 6,47 euro. Neem je verzorgende doucheolie (200 milliliter) van Nivea mee naar huis? Dat kost je in een Jumbo in Leiden 3,48 euro, terwijl je in Beilen 4,94 euro kwijt bent.

Dertien supermarktketens onder de loep genomen

De Consumentenbond keek voor het onderzoek naar prijzen van ruim 150 A-merk-producten bij de dertien grootste supermarktketens in ons land. Een half jaar geleden was Picnic nog de goedkoopste voor A-merken, al heeft die supermarkt geen vestigingen in Noord-Nederland.

Spar is de duurste supermarkt. Daar betalen consumenten 13 procent meer voor hun A-merken dan gemiddeld. Aldi en Lidl verkopen bijna geen A-merken en zijn niet meegenomen in het peilen van de prijzen. Bij de PLUS-supermarkten zie je alleen voor huismerken een prijsverschil tussen filialen.

Consumenten kunnen op de supermarktlijst zien welk Jumbo-filiaal welk prijsniveau hanteert.