Ruinerwold-zaak op 6 april opnieuw voor de rechter

In die zaak staan vader Gerrit Jan van D. van het boerderijgezin en de Oostenrijkse klusjesman Josef B. terecht. Vader Gerrit Jan van D. leefde jarenlang met zijn kinderen afgezonderd in een boerderij in Ruinerwold. De twee mannen worden verdacht van vrijheidsberoving en witwassen. Vader Gerrit Jan wordt daarnaast verdacht van het mishandelen van zijn in totaal negen kinderen. Bovendien zou hij twee van zijn kinderen seksueel hebben misbruikt.

Het is nog niet duidelijk wat er 6 april precies op de agenda staat. In ieder geval wordt de voortgang van de zaak besproken. Ook moet gekeken worden of het voorarrest van de twee verdachten verlengd wordt. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog onbekend.

Wat is een pro-formazitting? In het strafrecht is een maximum gesteld aan de tijd die een verdachte in voorarrest mag zitten. Voor dat moment moet de zaak op zitting zijn gebracht. Wanneer op dat moment het onderzoek nog niet is afgerond, wordt de zaak 'pro forma' behandeld. De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld. De officier van justitie kan tijdens de pro-formazitting informatie verschaffen over de stand van het strafrechtelijk onderzoek tegen de verdachten. Bron: rechtspraak.nl.

Eerste zitting was in januari

Tijdens de eerste zitting in januari werd bepaald dat Gerrit Jan van D. neurologisch onderzoek moet ondergaan. De vader van het boerderijgezin ligt in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Enkele jaren geleden kreeg hij een hersenbloeding en kan sindsdien niet meer praten. De rechtbank zat vorige maand nog met veel vragen, onder meer of het mogelijk is om Van D. te verhoren.

Daarnaast bepaalde de rechtbank dat de kinderen opnieuw gehoord mogen worden bij de rechter-commissaris. Dat geldt ook voor de mishandelde Oostenrijker Hermann en zijn zoon. Hermann zou in 2009 maandenlang zijn vastgehouden en meer dan een dag zijn vastgebonden met een touw aan het plafond.

Yehudi Moszkowicz - de advocaat van klusjesman Josef B. - wilde de dagboeken van Van D. inzien. Dat verzoek wees de rechtbank toe. Overigens moest Josef B. voor observatie naar het Pieter Baan Centrum. De kans is klein dat dat al gebeurd is. Tijdens de zitting in januari werd gezegd dat de wachttijd bij het Pieter Baan Centrum zo'n zestien tot achttien weken is.

Hoe zit het ook alweer? In oktober 2019 werd in een afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg bij Ruinerwold een gezin ontdekt, dat jaren afgezonderd van de maatschappij leefde. De zaak kwam aan het rollen nadat een van de zes kinderen 'ontsnapte' en zijn verhaal deed bij een café in het dorp. De kroegbaas trok daarop aan de bel bij de politie, die uiteindelijk de boerderij binnenviel. Al gauw bleek dat geen van de zes kinderen ingeschreven stond bij de gemeentelijke basisadministratie. De vader had zich daarvoor laten uitschrijven. Voordat het gezin in Ruinerwold neerstreek, woonde het in onder meer Hasselt, Zwartsluis en Meppel. In die periode braken drie andere kinderen al met de familie. Er zijn in totaal dus negen kinderen. Vader Gerrit Jan van D. zou ze allemaal hebben mishandeld.

