Jan Hut spaart koffiemolens als medicijn tegen Parkinson, maar weet jij hoeveel hij er inmiddels al in huis heeft staan? Het WK wielrennen voor mensen met een verstandelijke beperking telt dit jaar een Drent, maar waar zal de race van Sander gehouden worden? Test jouw nieuwskennis over de afgelopen week in onze nieuwsquiz!