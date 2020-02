Fabriek voor groen gas zonder uitstoot komt er in Emmen

Het groene gas kan gebruikt worden als vervanging van aardgas. De koolstof die overblijft kan op termijn het dierlijke mestprobleem oplossen en daarnaast kan het gebruik van kunstmest zeer fors terug geschroefd worden, zegt Stercore.

Kippenmest, koeienmest en varkensmest

De fabriek gaat de mest dus niet vergisten maar vergassen. En dan moet je denken aan kippenmest, koeienmest en ook varkensmest. Aan deze werkwijze hebben Hans Jansen en zijn compagnon Richard Kusters vijftien jaar aan gesleuteld.

"De vergassingsfabriek die we naast het Emmtec-terrein gaan bouwen is helemaal circulair, we hebben geen afval en ook geen uitstoot. Ook het vergassen van de mest zul je niet ruiken", belooft Jansen. De fabriek in Emmen levert veertig directe en twintig indirecte banen op.

Jaarlijks komt er 20 miljoen kubieke meter groen gas uit de fabriek. Veel meer dan biovergisters samen kunnen opwekken. Jansen: "Je moet het zo zien dat we half Emmen straks van gas kunnen voorzien."

Dan het andere product. Ze noemen het bio-based carbon. Jansen legt in onderstaande video uit waarom bio-based corbon een betere bodemverbeteraar is dan dierlijke mest en ook het kunstmestgebruik hierdoor met zeventig procent kan verminderen.

Jansen is ervan overtuigd: als Stercore in de toekomst voldoende fabrieken kan bouwen kunnen ze het mestprobleem en het mestoverschot ombouwen naar een mestoplossing voor boeren.

Het overschot is dan weg, en boeren kunnen mest verkopen in plaats dat ze ervoor moeten betalen om het verwerkt te krijgen. Stercore gaat voor de aanvoer van mest samenwerken met Meilof in Smilde.

Duurzaamheidspionier

Provincie Drenthe is bij het verlenen van de vergunning aan de duurzaamheidspionier niet over één nacht ijs gegaan. Waarom de vergunning op zich liet wachten? Jansen: "Onze manier van werken is zo nieuw dat ons initiatief niet te toetsen is. Bestaande rekenmodellen gingen slechts uit van gegevens van vergistingsinstallaties en aardgas gestookte installaties, een duurzame elektrische installatie ís er gewoon nog niet."

Maar Stercore krijgt nu van de provincie een omgevingsvergunning voor de bouw van de fabriek in Emmen. Dit jaar willen Jansen en Kusters beginnen, over twee jaar moet de fabriek draaien. Ondertussen wordt er gekeken naar een tweede fabriek. Die komt niet in Havelte zoals eerder was bedacht, maar in Hoogeveen. Stercore is met de gemeente in gesprek om een plek te krijgen op Riegmeer. Het Riegmeer ligt achter de industrieterreinen van Buitenvaart en kwam nooit van de grond.

De Rendo wil volgens Jansen de stroom wel leveren voor de vergassingsfabriek en zou ook het groene gas wel willen afnemen. De netwerkbeheerder is op zoek naar vervangers voor het aardgas, want d Rendo wil steeds meer groen gas in haar leidingennetwerk in Drenthe.