En weer verhuist een club van zondag naar zaterdag: FC Assen

FC Assen-voorzitter Weitering verwacht dat er geen stemming nodig zal zijn. "De kans is groot dat we volgend seizoen alleen nog met een eerste elftal op de zaterdag spelen. Ik spreek veel mensen die voor het plan zijn."

'Binding moet sterker worden'

Weitering wil op de zaterdag toe naar een wedstrijden-dag van 's morgens tot zo'n zeven uur in de avond. Qua aantal velden is dat geen probleem en bijkomend voordeel is dat de jeugd, als ze zelf hebben gespeeld, 's middags kunnen kijken naar het eerste elftal. Dat stimuleert de jongeren om in dat eerste team te willen voetballen. En als je daar nog wat jeugd-activiteiten omheen organiseert, wordt de binding met de club sterker.'

Zaterdag 1

Vorig seizoen startte FC Assen al met een zaterdagtak, die na een mislukt seizoen (in 2006/2007) weer in ere werd hersteld. Vorig jaar eindigde het team op de 8e plek in de 5e klasse. Dit seizoen staat het team van trainer Martijn ter Horst op de 7e plaats in de laagste klasse.

Het eerste zondagteam verkeert al twee seizoenen in een vrije val. Na twee kampioenschappen op rij, vanuit de derde klasse (in 15/16 en 16/17), kukelde FC Assen de afgelopen twee seizoenen vanuit de eerste- naar de derde klasse en ook dit seizoen staat de Asser club op een degradatieplek.

VAKO

Ook bij VAKO in Vries wordt op dit moment onderzocht of een overstap naar de zaterdag verstandiger is dan op zondag door te gaan met de hoofdmacht.

