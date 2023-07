Agnes Mulder (VNO NCW MKB Noord): ‘Denk na of je voor ons aan de slag kan in de Tweede Kamer’

Vanuit VNO-NCW Noord en MKB Noord is deze week een speciaal pamflet naar alle politieke partijen gestuurd, meldt RTV Noord . Het moet dienen als input voor hun verkiezingsprogramma's in aanloop naar de verkiezingen in november. "Al die partijen zijn nu aan het schrijven. Wij vonden het nodig dat we in dit stadium van onszelf laten horen, anders ben je gewoon te laat."

Verkeer en vervoer

De ondernemersorganisaties willen dat bij de plannen voor rekeningrijden goed worden gekeken naar de gevolgen voor de regio. Hier zijn de afstanden die mensen moeten rijden tenslotte veel groter dan in de Randstad. Ze zijn daarnaast meer dan ooit aangewezen op de auto, omdat op het ov is bezuinigd.

Het openbaar vervoer in Noord-Nederland vraagt volgens de ondernemersorganisaties nu juist om investeringen. "Het openbaar vervoer brengt de samenleving in verbinding met de rest van de regio, Nederland en de rest van Europa", staat in het pamflet. "De verschraling van het ov-netwerk moet dan ook zo snel mogelijk een halt worden toegeroepen."

Mulder: 'Ik was vanochtend in Hooghalen in gesprek bij de bakker en met een ondernemer uit Assen. De ondernemer heeft iemand in dienst uit Sleen. Maar die kan niet met het openbaar vervoer naar de ondernemer komen op het bedrijventerrein. Goed personeel vinden we allemaal belangrijk, maar dan moet je de leefbaarheid ook goed voor elkaar hebben."

Flessenhals is onbetrouwbaar

VNO-NCW en MKB Noord roepen de politiek op om onder meer te investeren in de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en de flessenhals in het spoor bij Meppel. "Deze flessenhals is de enige toegangspoort naar het Noorden, maar kampt wekelijks met acht uur aan storingen, waardoor het een uiterst onbetrouwbare reisroute is."

De leegloop van talentvolle jonge mensen baart de ondernemers ook zorgen. Noord-Nederland wil deze jongeren het liefst behouden, maar dan moeten er wel voldoende betaalbare starterswoningen zijn, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en meer kansen op de arbeidsmarkt. "Ongeveer een kwart van de jongeren vertrekt uit de regio, omdat perspectieven elders beter lijken", schrijven ze. "Daarmee verliest de de regio talent, kennis en kunde."

Netwerk barst uit zijn voegen

Noord-Nederland zou volgens Mulder en co. ook koplopersregio moeten worden voor de energietransitie en circulair ondernemen. Maar duurzame energie doorontwikkelen kan alleen als het elektriciteitsnet wordt uitgebreid.