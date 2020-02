Provincie wil anderhalf miljoen euro in IT Hub Hoogeveen stoppen

De provincie wil 1,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor de zogeheten IT Hub in Hoogeveen. Volgens de provincie is zo'n hub belangrijk voor de toekomst van Drentse bedrijven. Ook moet de hub IT-personeel aantrekken.

Binnen de IT Hub werkt de provincie samen met onder meer de gemeente Hoogeveen, het bedrijfsleven en de Rijksuniversiteit Groningen. De komende maanden wordt hier meer invulling aan gegeven. "De digitale transitie heeft een grote impact op de economie en samenleving. Inzet op de digitale transitie is daarom essentieel. Samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen willen we toekomstige werkgelegenheid voor de talenten in onze regio creëren", aldus gedeputeerde Henk Brink.

Dat de komst van de IT Hub belangrijk is voor bedrijven, blijkt wel uit het feit dat verzekeraar TVM haar hoofdkantoor in Hoogeveen houdt. Het bedrijf overwoog een verhuizing naar Assen, maar zag daar - mede door de IT Hub - vanaf.

4 miljoen euro

De totale investering in de hub wordt geschat op zo'n 4 miljoen euro. Gedeputeerde Staten willen dus 1,5 miljoen euro voor hun rekening nemen. Provinciale Staten beslissen daar op 22 april over. De rest van het geld moet komen van de gemeente Hoogeveen (1 miljoen euro) en de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe (1,5 miljoen euro). De gemeenteraad van Hoogeveen neemt daar op 23 april een besluit over, de Regiodeal op 6 mei.