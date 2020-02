Waterschappen na opvangen hevige regen: 'Hier zijn wij voor'

"Bij ons is alles onder controle", zegt Jeanette Bolhuis van waterschap Hunze en Aa's. "Wat wel bijzonder is, is dat de Drentsche Aa buiten zijn oevers treedt. Maar die doet wat die moet doen: water afvoeren. Het is een beek, dus die kunnen we niet reguleren, maar we houden hem wel extra in de gaten."

'We zijn heel alert'

In het waterschap Vechtstromen treden rivieren ook gecontroleerd buiten hun oevers. "Het water staat hoog en dat levert veel mooie plaatjes op", zegt Martin Hilferink van Vechtstromen. Ze maken zich echter niet zorgen over Zuidoost-Drenthe. "We zitten nu op de helft van wat het systeem aankan. Wel zijn wel heel alert. We houden goed in de gaten of roosters van gemalen en duikers niet verstopt raken door afgewaaide takken of door rotzooi dat in het water wordt geblazen."

Het vele water zorgt zo voor extra werk bij het waterschap. De buitendienst staat 24 uur per dag paraat voor meldingen en patrouilles. "Incidenteel kan het zijn dat er wateroverlast plaatsvindt, maar dat zal heel lokaal zijn. Het systeem werkt. Het water dat nu valt kunnen we deels opslaan en kan van waarde zijn in de zomer. Het doel is niet meer zoals vroeger om alles zo snel mogelijk af te voeren."

Bankjes onder water

Bij waterschap Noorderzijlvest zijn tot nog toe ook geen problemen bekend. "Dit is precies waar het waterschap voor is. Het overtollige regenwater wordt opgeslagen in bijvoorbeeld De Onlanden", zegt Henry Frieswijk. Het is voor het eerst dat het natuurgebied met zoveel water in korte tijd te maken krijgt. "Maar het werkt gewoon. Bankjes en hekken staan er nu half onder water, dat is waar het gebied voor is." Het water wordt uiteindelijk geleidelijk afgevoerd en uiteindelijk in de Waddenzee geloosd.

Om te voorkomen dat Zuidwest-Drenthe te kampen krijgt met wateroverlast, is gemaal Zedemuden in het Overijsselse Zwartsluis ingeschakeld. Een maatregel die niet vaak wordt genomen. Ook nieuwe waterbergingen zoals Engelgaarde bij Meppel bewijzen hun waarde. "Heb je die niet, dan zou de situatie op dit moment wel penibel zijn", klinkt het.