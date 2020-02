Emmen krijgt dependance van Rijksuniversiteit Groningen

Gedeputeerde Cees Bijl ziet het al voor zich: universitair promotieonderzoek in Emmen. Volgens hem kan dat straks ook prima in de samenwerking die ontstaat tussen de hogescholen in Noord-Nederland en de RUG. Ze werken samen onder de noemer Universiteit van het Noorden.

Kenniscentrum Groene Chemie

"De RUG kiest ervoor om in Emmen samen met de NHL Stenden Hogeschool een kenniscentrum op te zetten voor Groene Chemie. Ik hoop op een doorgaande leerlijn van het Drenthe College naar Stenden en dan naar de RUG. Alleen de stap naar universitair onderwijs missen we nog in Emmen, dit is de stap om dat te krijgen. Dit moet samen opgaan met het bedrijfsleven, dat volop bezig met onderzoek om de chemische industrie te vergroenen."

Bijl denkt daarbij aan promotieonderzoek en masteropleidingen. Ook koppelingen tussen het bedrijfsleven en veelbelovende groenechemiestudenten bij productontwikkeling zijn dingen die Bijl wel ziet zitten.

Er lopen al tal van onderzoeken en pilots voor groene chemie in Emmen. Denk aan het maken van bio-plastics en bio-brandstoffen. Daarnaast kan de Universiteit van het Noorden prima meeliften op regelingen en subsidies die er nu al zijn. Ook werken chemiebedrijven in Emmen en Delfzijl sinds 2017 samen aan een Noordelijk Chemiecluster, ook wel de Chem Port of Europe genoemd.

'Nog meer Universiteit van het Noorden alstublieft'

Provinciale Staten maken zich al langer druk om dependances van de RUG in de zogeheten HEMA-steden (Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen) te krijgen. CDA'er Bart van Dekken wil ook graag dat de RUG de samenwerking met de internationale pabo in Meppel zoekt.

"De CDA-fractie wil benadrukken dat voor Zuidwest-Drenthe de internationale hbo-opleidingen van NHL Stenden Meppel er extra toe doen. De opleiding tot leraar basisonderwijs, specialisatie internationaal, aan Stenden Hogeschool in Meppel is daar gevestigd. Het is de enige bacheloropleiding in Nederland die studenten voorbereidt op het beroep van leerkracht in zowel Nederland als op internationale scholen wereldwijd. Daarbij levert deze opleiding een kennisverrijking en vakverdieping op die er zeer toe doet."

Ook RUG-samenwerking bij IT Hub in Hoogeveen

Hoogeveen krijgt ook een samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen in de IT Hub. Niet onder de vlag van de Universiteit van het Noorden overigens, maar dat mag de pret niet drukken. Gedeputeerde Staten willen 1,5 miljoen euro in de hub voor scholing en onderzoek steken. De eerste studenten moeten in maart al aan de slag kunnen, verwacht burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen. De IT Hub is mede de reden dat verzekeraar TVM in Hoogeveen blijft.