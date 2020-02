Jans is weer thuis: 'Ik weet niet wat de andere aanklachten zijn'

In gesprek met de NOS vertelt Jans dat hij de hele affaire het liefst achter zich laat. Maar toch is er iets dat nog aan hem knaagt: hij zegt nog altijd niet te weten wat hij nu precies verkeerd heeft gedaan.

Het n-woord

Jans raakte in Amerika in opspraak nadat hij het zeer beladen n-woord (nigger) had gezegd. Daarop werd een onderzoek naar hem ingesteld. De voetbaltrainer uit Tynaarlo verklaarde dat hij in de kleedkamer twee woorden had meegezongen met een hiphopnummer. Een van die woorden was dus het zeer gevoelige n-woord.

De Amerikaanse spelersvakbond zegt dat dat absoluut niet klopt en dat er veel meer aan de hand zou zijn. Er werd gesproken over meerdere incidenten. Maar wat er precies zou zijn gebeurd, wilde de vakbond niet zeggen.

'Misschien ben ik wel te naïef'

Jans heeft naar eigen zeggen geen idee waar de spelersvakbond op doelt. "Ik heb dat woord meegezongen", vertelt hij aan de NOS. "En de rest... misschien ben ik wel te naïef. Of te open. Maar het hele verhaal is mij niet duidelijk, wat zijn nu precies de andere aanklachten? En wie heeft ze ingediend? Ik weet het echt niet."

Ook had Jans tijdens een wedstrijdbespreking afgelopen oktober verwezen naar het slavernijverleden van de Verenigde Staten. "Ik was in het National Underground Railroad Freedom Center geweest en gebruikte slavernij als metafoor. Ik zei: dat is toch verschrikkelijk wat daar gebeurde. Daar zit toch niks verkeerds in? Maar blijkbaar is het genoeg als je het woord alleen al gebruikt, ook al ondersteun je de strijd tégen slavernij."

Jans wil vanaf volgende week het Cincinnati-boek sluiten. Na de zomer wil hij weer ergens als trainer aan de slag, maar niet in Amerika. "Als coach is het daar klaar."

