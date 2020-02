Politie krijgt drie nieuwe tips over kofferbakmoord

Vandaag maakte de politie bekend dat er in de nacht van Meinema's dood een colonne van drie auto's is gezien bij café Otten in Coevorden. Een van die auto's was vermoedelijk de oude, opvallende Mercedes van Meinema. De andere twee auto's zouden een witte of lichtkleurige Volkswagen Polo en een witte of lichtkleurige Seat Ibiza zijn. De colonne werd in de nacht van 30 op 31 maart 2017 rond 4.30 uur gezien.

Waarschijnlijk meerdere daders

De politie is er altijd van uitgegaan dat meerdere mensen de auto van Meinema naar het Stieltjeskanaal hebben gereden. Mogelijk zijn de bestuurders van de twee andere auto's hierbij betrokken.

Op 31 maart zag een voorbijganger de Mercedes half in het Stieltjeskanaal liggen. De achterzijde stak boven het water uit. In de kofferbak werd het levenloze lichaam van Meinema gevonden. Hij was zwaar toegetakeld.

De politie weet nog altijd niet wie achter de moord zit(ten). Een kleine twee weken geleden verhoogde de familie van Meinema het tipgeld tot 100.000 euro.

