Kletsnat einde van juli en ook begin van augustus is 'verre van zomers'

Juli zit er bijna op en daarmee staat de oogstmaand augustus voor de deur. En die toekomstige oogst heeft nog een aantal groeizame dagen voor de boeg, want het is voorlopig nog niet gedaan met de regen, vertelt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis.

"Vandaag hebben we nog wel een aardig vriendelijke dag met een afwisseling van bewolking, zon en af en toe een bui, maar morgen krijgen we een kleddernatte dag", aldus Nienhuis.

De start van de zomervakantie in regio Noord was niet heel zomers, al viel er uiteindelijk minder regen dan verwacht. Ook waterschap Drents Overijsselse Delta liet eerder deze week al weten dat er in het Drentse deel van het waterschapgebied minder regen viel dan het Overijsselse deel. Toch begint ook hier het grondwaterpeil weer op niveau te komen. "Het grondwaterpeil is op sommige plekken gestopt met dalen en begint nu weer te stijgen", zegt Sander Habing van het waterschap. "Wel is het peil nog lager dan wat normaal is in deze tijd."

Regenkleding paraat

Als we weerman Hans Nienhuis mogen geloven, zal die stijging van het grondwaterpeil de komende dagen nog wel doorzetten. "Ik durf het bijna niet te vertellen, want heb je morgen een buitenactiviteit op de planning staan, zorg dan dat je bent voorzien van regenkleding. Komende nacht gaat het regenen, in de ochtend regent het dan gestadig door. Daarna wordt het wat meer buiig van karakter. Dan heb je ook drogere momenten, maar die duren niet lang. Het wordt echt een regendag met een maximumtemperatuur van 19 graden."

Volgens de RTV Drenthe-weerman gaan die buien ook in de nacht nog door. "En dinsdag krijgen we dan ook buien en die zijn wat pittiger. In de ochtend kun je misschien nog net ergens een moment voor een kop koffie op de veranda vinden in een bleek zonnetje. In de middag leeft de buiigheid op en dan kan er ook een klap onweer bij zitten. Qua warmte blijven steken op maximaal 20 graden", aldus Nienhuis.

Buien op de langere termijn

Ook de dagen daarna is het allemaal matig. Woensdag komt er een nieuw buiengebied. Al lijkt de ochtend nog wel goed uit te kunnen pakken. Die verloopt waarschijnlijk droog met 19 of 20 graden en daarna is het weer laveren tussen de buien door. En dat lijkt zo te blijven tot het einde van de week. Nienhuis snapt dat de berichten de vakantiegangers niet al te vrolijk zullen stemmen: "Op de campings moeten mensen misschien maar een terp onder de tent gaan zetten. Het is verre van zomers aankomende week, maar we moeten het er mee doen."