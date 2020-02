Saskia Boelsums schildert met haar fotocamera

"Ik ben wel echt beeldend kunstenaar met een fototoestel", omschrijft Boelsums haarzelf. Haar werk hangt overal ter wereld, van New York tot Tokio. In november riepen kunstkenners en publiek haar uit tot Nederlands Kunstenaar van het Jaar 2020. Haar werk wordt schilderachtig en klassiek genoemd. "De beeldkunstenaar in mij komt toch boven."

Bargerveen

Boelsums is geboren in Nieuwer-Amstel, onder Amsterdam, en studeerde ruimtelijke en grafische vormgeving aan de Academie Minerva in Groningen. Sinds 2013 richt ze zich op het fotograferen van stillevens en portretten. Tegenwoordig maakt ze landschapsfoto's. Dat doet ze door heel Nederland, maar vooral in het Bargerveen, achter haar woning de Wilmsboo in Nieuw-Schoonebeek.

"Soms ga ik gewoon op stap en kijk ik wat ik tegenkom en soms ga ik naar een uitgekozen locatie als het weer goed is", legt Boelsums uit. Ze kijkt met bovengemiddelde interesse naar het weerbericht. "Als ze code oranje voorspellen, pak ik mijn spullen en ga ik heel vroeg op pad. Met storm bijvoorbeeld moet je ook dingen zien die waaien. Bomen of water, dus dan ga ik ook vaak naar de kust. Op de vlakte voel je wel dat het waait, maar je ziet het niet."

Schilderen met de computer

Het gevoel van het moment waarop de foto gemaakt is moet doorgegeven worden. Dat vindt Boelsums belangrijk. "Je moet de sfeer kunnen proeven en daarom is het met alleen het maken van de foto nog niet klaar. Ik schiet ruwe foto's, maar die bewerk ik achter de computer." Soms duurt dat een dag, soms een week, maar het kan ook gerust een jaar duren. "Dan vind ik dat het gras aan de rechterkant nog wat meer licht mag hebben, of het maanlicht net iets feller. Dat duurt soms heel lang. Ik wil de sfeer van het moment vangen."

Als het kunstwerk dan af is, stuurt ze de digitale versie naar de drukker in Hoogeveen. Boelsums laat haar foto's printen bij Wilcovak, dezelfde drukker waar Erwin Olaf en Anton Corbijn hun werken aan hebben toevertrouwd. Daar worden haar foto's afgedrukt, ingelijst, verpakt en opgestuurd naar De Nieuwe Kolk.

Expositie

Landscapes revisited van Saskia Boelsums telt 31 landschapsfoto's. Het Drents Museum exposeert de verzameling vanaf zondag in expositieruimte KINK in De Nieuwe Kolk in Assen.