Deze Hollandschevelders maakten van Boer Koekoek een echt Drèents theaterspektakel

Wat was de Opstand der Braven in Hollandscheveld?

Begin maart 1963 ontstond een boerenopstand in Hollandscheveld met een lange voorgeschiedenis. De landbouw was onder druk van Europese regels en Den Haag grootschaliger en effectiever aan het worden. Maar er waren ook boeren die niet mee wilden in die schaalvergroting. Onder die boeren waren veel 'vrije boeren.' Ook in Hollandscheveld.

Het meest gehate orgaan was het Landbouwschap. De vrije boeren waren wars van de administratieve regels over hoeveel ze van wat moesten verbouwden en wat voor vee en hoeveel stuks dat behoorden te zijn. Het Landbouwschap hief heffingen, maar de vrij boeren weigerden die te betalen. Ze waren bang dat ze aan hun eigen ondergang meebetaalden en gaven het Landbouwschap geen cent.

Boerenpartij

Vrije boeren in het hele land kregen uiteindelijk aanmaningen die ze niet betaalden, sommigen verdwenen daardoor tijdelijk in de cel. De Boerenpartij van Boer Koekoek had zich achter de vrije boeren geschaard. Omdat de boeren halsstarrig volhielden besloot het Landbouwschap een daad te stellen in Hollandscheveld. Van drie boeren werd de boerderij via de rechter verkocht. Geen enkele andere boer had belangstelling. Het Landbouwschap besloot de boerenfamilies Hartman, Nijmeijer en Van der Sleen inclusief vee toen maar uit hun boerderijen te zetten.

Opstand

Duizenden vrije boeren heel Nederland, vaak aanhangers van Koekoek, trokken naar Hollandscheveld om te proberen de ontruiming te voorkomen. Geweldloos. De overheid bracht een overmacht van ruim tweehonderd man gehelmde en gewapende politieagenten op de been die de demonstrerende boeren weghield van de ontruimingen. Er ontstonden rellen. De politie dreef de mensen met traangas en de wapenstok weg van de boerderijen. De boerderij van de familie Hartman werd de nacht na de ontruiming in brand gestoken.