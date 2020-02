Kunstwerk op dam Nieuw-Balinge op plek oude ophaalbrug

Steven Meems is al jarenlang met het kunstproject bezig. "Renovatie van deze plek is nodig, dus we slaan twee vliegen in één klap. We maken er een eyecatcher van, zodat Nieuw-Balinge straks trots is op het kunstwerk."

Centraal punt

De dam is een centraal punt in het dorp. Vroeger was er een ophaalbrug. Meems: "Dit is de oude vaart. Hier gingen de turfschepen langs en de bietenschepen. Dus hier is veel gevaren. De brug stond daarom centraal in Nieuw-Balinge. Omdat er in de jaren '70 veel verkeer over de brug kwam, moest er een dam komen. Scheepvaart was er toen al niet meer."

Het kostte het dorp tien jaar om het kunstwerk van idee tot realisatie te brengen. Overleg met de gemeente en het waterschap kostte bijvoorbeeld veel tijd. Dat was ook zo met het bij elkaar krijgen van het geld. Het dorp bracht zelf twee derde van de kosten bij elkaar. De gemeente Midden-Drenthe kwam eind vorig jaar met de laatste 9.600 euro over de brug.

Elf meter

Dorpsbewoners kwamen samen met het idee en de schetsen. "Het zijn eigenlijk de oude dorpelingen geweest", zegt Meems. De afgelopen tien jaar is het oorspronkelijke idee steeds gehandhaafd. Het kunstwerk herinnert met elf meter lange gebogen stalen buizen aan de vaart, de aftakkingen daarvan en het golvende water. Aan beide kanten van de dam komt daarmee een kunstige nieuwe leuning van bijna anderhalve meter hoog.

Bij Stepol in Beilen wordt nu hard gewerkt aan het aan elkaar lassen van de delen die bij een bedrijf in Hoogeveen zijn gemaakt. Stepol is deels een Nieuw-Balings bedrijf, dat kort geleden zijn intrek nam in een nieuwe bedrijfshal langs de A28 bij Beilen. Jarno Pol: "Het wordt een kunstwerk van cortenstaal. Dus dat wordt heel mooi bruin. Het is passen en meten, want het is natuurlijk handwerk."

"Het is echt een Nieuw-Balings product", zegt Pol. Hij werkte zelf de schetsen uit het dorp uit tot een werktekening. "Toen de vraag kwam, zei ik direct: geen probleem, leuk!"

Feestje

Binnenkort wordt de hulp van dorpsbewoners weer ingeroepen om de delen ter plekke op de dam te monteren op de stenen muurtjes die daar staan. En dan wordt er een datum geprikt voor de onthulling en een feestje ter ere van iedereen die zich Nieuw-Balinger voelt.