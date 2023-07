De Week van Drenthe: Ereplek voor reuzenzwerfkei en Fiets4Daagse toe aan 58e editie

De 58e Drentse Fiets4Daagse is donderdag van start gegaan. Om 08.00 uur vertrokken vanaf zes startplaatsen in de provincie duizenden fietsers om de verschillende afstanden, variërend van 40 tot 80 kilometer per dag, af te leggen. Dat gebeurde in een van de startplaatsen: Assen, Emmen, Diever, Meppel, Westerbork en Dalen.

In die Fiets4Daagse had de Scootmobielclub Assen veel zin, maar even leken de leden niet deel te kunnen nemen. Normaal gesproken is de kortste route 30 kilometer lang, maar dat is niet meer zo. Dit jaar is de kortste route 40 kilometer. Maar, de organisatie heeft een aftakking gemaakt in de 40-kilometerroute, zodat het voor de scootmobielers tóch nog mogelijk is om mee te doen.