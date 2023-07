'Op die fiets' heeft Fiets4Daagse-finish in zicht: 'We hebben altijd lol, hè'

Jubileumjaar

Zo ook voor een breedgesnorde man die een terrasje heeft gepikt in het pittoreske Zeijen. "Dit is mijn 25ste keer", zegt hij droogjes. Z'n kleinzoon vergezeld hem. "Het is mijn achtste deelname."

Verderop bij een horecagelegenheid geniet een scootmobieler van z'n pauze. "Ik kreeg een herseninfarct en was drie jaar uit de roulatie. Door hieraan mee te doen kom ik buiten. Het is gezellig en we hebben altijd lol, hè", vraagt hij ter bevestiging aan degenen met wie hij op pad is.