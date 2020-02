Wildcam: Gulzig bosuil-vrouwtje krijgt kikkers en muizen

Het mannetje doet af en toe pogingen zelf de nestkast in te komen, wat de ene keer meer succes heeft dan de andere keer. Bij een van die pogingen komt de toch best lange poot van de uil mooi in beeld, tevergeefs op zoek naar vaste grond. Het vrouwtje blijft luid 'ke-wie' roepen: er moet eerst eten gehaald worden. We zien van dichtbij dat kikkers, muizen en zelfs een kever door het vrouwtje uit de snavel van het mannetje wordt gehapt en vervolgens wordt opgegeten.

Liefdesverklaring

Van den Hoek volgt zijn nestkast nauwlettend. Elke dag zijn er wel fragmenten die hem verbazen of die de fantasie prikkelen. "Soms komt de bosuil-man zijn vrouw de liefde verklaren. Soms brengt hij geen muis, maar komt alleen voor een praatje en en knuffel. Opvallend is, dat de bosuil-man soms ook 'ke-wie' roept. Hij spiegelt wat het vrouwtje zegt. Bijzonder en alleen te horen dankzij de microfoon in de kast, want als als je in het bos loopt hoor je zoiets echt niet", vertelt Van den Hoek.

Zeil tegen marters

In het nest liggen nog steeds twee eieren, een derde ei is er niet gekomen. "De slechte weersomstandigheden zullen er wel debet aan zijn. Op zich is dat niet ongewoon en het is voor de twee komende kuikens een goed vooruitzicht. Er moet immers minder voedsel gedeeld worden", aldus Van den Hoek. Om het nest te beschermen heeft hij voorzorgsmaatregelen genomen tegen indringers. "We hebben een stuk glad zeil om de voet van de boom gewikkeld, om te voorkomen dat marters erin klimmen. Dat lijkt een succes, want we hebben ook geen eekhoorns meer bij de kast gezien." Het bosuil-stel kreeg wel een flitsbezoek van een kerkuil.

