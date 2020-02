'Heel vervelend dat niemand man in vijver heeft gehoord'

"Toen ik thuis kwam en op de app van RTV Drenthe keek, zag ik dat er een man in de vijver bij het Hunebedcentrum was gevallen. Huh, daar was ik ook, dacht ik. Daarna zag ik dat hij er was vanwege een lezing. Hè, dacht ik, dat was mijn lezing!" Verbazing alom bij boswachter Martijn Harms. Hij was in het Hunebedcentrum, maar kreeg niks mee van het ongeluk.

Rond kwart voor negen belde een buurtbewoner 112, nadat hij hulpgeroep bij het Hunebedcentrum had gehoord en de man in de vijver had ontdekt. De man bleek onderkoeld te zijn en moest naar het ziekenhuis.

Lezing over bossen op Hondsrug

"Onze lezing begon om half acht. Ik vermoed dat hij wat later was. Daardoor was iedereen al binnen en hebben wij niks gehoord", reageert secretaris Jos Vink van de afdeling Borger-Odoorn van dan IVN. "Hoe lang hij in de vijver heeft gelegen, weet ik niet."

De natuurorganisatie houdt vaker lezingen in Borger en mag dan gebruikmaken van een ruimte in het Hunebedcentrum. Martijn Harms vertelde zo'n vijftig belangstellenden gisteravond over de bossen op de Hondsrug.

'Iets in brand?'

Harms: "Toen wij op een bepaald moment de sirene van de brandweer hoorden, heb ik nog als grapje gevraagd of er misschien iets in brand stond, want het geluid leek vlakbij, maar niemand had in de gaten dat er zo dichtbij iets aan de hand was. In het lokaal waar ik de lezing gaf, zaten geen ramen."

Hij en Vink noemen het 'heel vervelend' dat ze het niet in de gaten hebben gehad. Ook directeur Harry Wolters van het Hunebedcentrum vindt het heel naar. "Het is maar goed dat een buurtbewoner de man heeft horen roepen, want anders had het heel anders kunnen aflopen", zegt hij. "De man heeft voor de verkeerde ingang gestaan en toen hij merkte dat die deur op slot zat, is hij om het gebouw gelopen, over het gras. De vijver heeft hij niet gezien."

De vijver is op zich niet groot, zegt hij. "Ook is hij niet heel diep. Het water staat tot je middel als je erin staat en normaal gesproken zou je er makkelijk uit moeten komen. Maar dat lukte nu waarschijnlijk niet, omdat er alg in de vijver zit, waardoor het glad is. Vermoedelijk is de man terug gegleden."

Bezoekers opvangen

"We gaan kijken of we de bezoekers van een volgende lezing van tevoren gezamenlijk kunnen opvangen, bijvoorbeeld op de parkeerplaats. Dan kunnen we met de hele groep in één keer naar het goede gebouw", zegt Vink van de IVN. "Het is erg donker rondom het Hunebedcentrum en wij zitten nooit in het hoofdgebouw, maar in het gebouw erachter."

Er loopt volgens hem wel een pad om het hoofdgebouw heen. "Maar als je er niet bekend bent, kan ik me voorstellen dat het lastig is dat te vinden."

Op zoek naar slachtoffer

Volgens Wolters wordt bij lezingen duidelijk aangegeven dat bezoekers de achteringang moeten nemen en hoe ze daar kunnen komen. "Maar deze meneer heeft het vermoedelijk niet geweten." Wolters was zelf niet in het Hunebedcentrum gisteravond, maar hoorde later over het ongeluk.

Vanochtend hoorde hij dat het gaat om een man uit Friesland en dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. "We proberen nu samen met het IVN te traceren wie hij is, zodat we contact met hem kunnen opnemen."