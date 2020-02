Drie meter groot monument Jodenvervolging in Roden vol symboliek

Drie meter hoog wordt het nieuwe monument in Roden dat ter nagedachtenis aan de Jodenvervolging is. Hoe het monument er precies uit kom te zien, is grotendeels een verrassing.

In ieder geval is zeker dat er een plaquette om komt met twee jaartallen: 1942 en 2020. Iedereen die nu vertrekt, mag terugkomen. Destijds was dat anders, legt Elly van Pagée, voorzitter van Stichting Herdenken Noordenveld, uit.

Maar dat is niet het enige dat symbool staat voor die oorlogstijd. Op het monument zullen ook kraanvogels te zien zijn. Van Pagée: "Die vogel komt altijd weer terug naar hun oude plek."

Het monument komt op de plek waar het huidige busstation staat. "Dat is een plek waar vroeger de trein van Groningen naar Westerbork langskwam", vertelt Elly van Plagée. Na het verbouwen van het centrum van Roden, zal het monument daar een ruime plek krijgen.

Lang gekoesterde wens

Het hebben van een plek waar men kan herdenken is een lange wens geweest van de leden van Stichting Herdenken Noordenveld en Joodse inwoners. "Er is nu een begraafplaats, maar daar komen we alleen op vier mei om kransen neer te leggen", aldus de voorzitter.

Daarna kwam het idee om stolpersteinen te plaatsen. Dit leek erg lastig te zij, waardoor het idee werd geopperd om een monument te maken. "Het zou een klein monument zijn, maar nu wordt er uiteindelijk één van drie meter!", vertelt Van Pagée enthousiast."

Fundraising

Het monument komt er, meent de stichtingsvoorzitter. "Maar we hebben nog 3.000,- nodig om het hele monument te bekostigen." Om het geld bij elkaar te krijgen kunnen belangstellenden ook zelf een kraanvogel bestellen. "Dat is een soort aandenken. Je betaalt dan 50,-, dat bestaat uit de maakkosten van deze kraanvogel, maar ook het bekostigen van het grote monument." En als ze daarmee de volledige 3.000,- niet behaald, dan moet de Stichting een andere manier vinden alles te betalen.

Kunstenaar Mariet Schedler uit Roden ontwerpt het monument en wil verder niets prijsgeven tot de onthulling eind november 2020. Ook weer een symbolische datum: 20 november werden voor de laatste keer de Joden uit Roden op de trein gezet.