Bezorgde coronatelefoontjes bij GGD, ziekenhuizen zijn voorbereid

Bij GGD Drenthe komen deze week veel telefoontjes binnen van bezorgde mensen met vragen over het coronavirus. "Sommigen willen weten of ze het virus mogelijk hebben, anderen vragen zich af of het wel veilig is om naar een bepaald land te reizen", zegt arts infectieziektebestrijding Ivar van Dijk.

De GGD, het RIVM, huisartsen en ziekenhuizen staan in nauw contact met elkaar, om de laatste ontwikkelingen met elkaar te delen. "Er is dagelijks contact, we zijn extra alert", zegt een woordvoerder van het Isala Diaconessenhuis Meppel. "We zijn overal op voorbereid en volgen de standaardprotocollen. Als er enige vorm van verdenking van het coronavirus is, wordt iemand geïsoleerd. Maar dat gebeurt ook bij bacteriële infecties, dus wat dat betreft is het business as usual."

Ook huisartsen zijn alert, zegt Lamiek Westerhof van de Drentse Huisartsenkring. "Als er iemand langskomt die in een risicogebied is geweest en hoge koorts heeft, wordt dat meteen gemeld. Maar dat is nog niet gebeurd. En ik heb ook nog niet heel veel bezorgde telefoontjes van mensen gehad."

Reële kans

De kans dat het coronavirus Nederland bereikt is volgens minister Bruno Bruins voor Medische Zorg nog altijd reëel. Hij zegt tegen de NOS dat er tot nu toe zo'n vijftig Nederlanders zijn getest op het virus. Alle uitslagen zijn tot nu toe negatief.

In Duitsland, net over de grens bij Sittard, is het coronavirus geconstateerd bij in ieder geval een 47-jarige man. Die man was vorige week nog in Limburg, maar de kans dat hij in Nederland iemand besmet heeft is nihil.

Lees ook: