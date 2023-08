Zo vergaat het onze oude statige gemeentehuizen: het raadhuis van Ruinen

Bij de rubriek Zoek Het Uit! van RTV Drenthe kwam de vraag binnen wat er toch is gebeurd met de oude gemeentehuizen die nu alweer ruim 25 jaar een heel ander leven leiden. De redactieleden zijn gelijk de zoektocht naar de sleutels begonnen. De komende zomerweken daarom in deze rubriek aandacht voor voormalige raadhuizen in onze provincie.

Twee restaurants en een fietsenwinkel

De afgelopen weken bekeken we twee statige huizen, waar de goegemeente het wel over eens was dat het mooie panden zijn. Nu gaan we kijken bij een oud gemeentehuis waar de meningen over hoe mooi het is, nogal uit elkaar liggen. De een vindt het 'niet om aan te gluren' en weer iemand vindt het 'best een mooi pand'.