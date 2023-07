58ste Fiets4Daagse gaat de boeken in als eentje met 'typisch Drents weer'

Waar de deelnemers van voorgaande edities gewend waren dat er van dinsdag tot en met vrijdag werd gefietst, gebeurde dat dit jaar voor de eerste keer van donderdag tot en met zondag. "En dat is ons goed bevallen", blikt de voorzitter terug. "Maar ik moet eerlijk zeggen dat we samen met de startplaatsen nog wel moeten evalueren. Want er komen meer aspecten bij kijken."

Zo brachten veel deelnemers de nachten door op campings, maar die gaan bij boekingen vaak uit van volle weken die van zaterdag tot zaterdag lopen. En omdat de Fiets4Daagse voor campingbegrippen in twee verschillende weken plaatsvond, zorgde dat zo her en der voor logistieke problemen. "Maar daar gaan we richting volgend jaar goed naar kijken. Voor nu zeg ik dat we ook dan weer van donderdag tot en met zondag gaan fietsen."