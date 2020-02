Museum TV opnieuw aan de slag voor 19 kleine Drentse Musea

Het team van Museum TV aan het werk in museum De Heksenwaag in Oudewater (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Museum TV gaat opnieuw aan de slag voor 19 kleine Drentse Musea. Alle musea krijgen een mini-documentaire, een promotievideo en hulp bij digitale videomarketing. Zo beschikken ze straks over goed beeldmateriaal voor en over hun musea. Beeldmateriaal wat ze anders vanwege de hoge kosten of gebrek aan kennis nooit zelf zouden kunnen (laten) maken.

Museum TV maakte in 2018 en 2019 ook al films over 30 andere kleine Drentse Musea. De musea kunnen de video's gebruiken voor hun eigen promotie en de video's zijn ook te zien bij Ziggo, NPO 2 Extra en op de site van Museum TV zelf. Die site en bijbehorende app zijn inmiddels een veel geraadpleegde informatiebron voor mensen die op zoek zijn naar musea die ze niet kennen. Ook zijn de films beschikbaar voor uitzending bij RTV Drenthe als de omroep dat wil.

Verborgen pareltjes

"Er zitten zoveel verborgen pareltjes onder de kleine musea. Vaak worden ze gerund door vrijwilligers die met hart en ziel het verhaal van hun museum vertellen. Wij helpen ze erbij om hun pareltje bekender te maken", vertelde oprichtster Marieke van der Donk van Museum TV in 2018 tegen RTV Drenthe. Inmiddels beschikken 30 kleine en middelgrote Drentse musea over beeldmateriaal en daar komen er dus nu nog eens 19 bij.

Van der Donk vertelt vandaag: "Met deze 19 zijn bijna alle Drentse kleine musea op de film vastgelegd. Drenthe ziet het belang van het 'kleine erfgoed' erg goed in. Niet alleen in dit project met ons maar ook in de onderlinge samenwerking tussen de grotere en kleinere musea. Drenthe loopt daarin best voorop."

RTV Drenthe nam in 2018 een kijkje bij opnames van Museum TV in de Heksenwaag in Oudewater.

53.000 euro

Het is de derde keer dat Gedeputeerde Staten geld beschikbaar stellen aan Museum TV om films te maken. Het gaat net als de vorige keren om een relatief klein bedrag: 53.000 euro. Hoe kan het dan dat Museum TV al die video's kan maken? Van der Donk: "We worden ook gesponsord door het Prins Bernhard Cultuurfonds. En we werken ook voor grote musea die het wel kunnen betalen, dus in die zin zit er solidariteit in dat ze indirect meebetalen aan de producties voor de kleine musea."

Museum TV wil kunst en cultuur online beter toegankelijk maken voor iedereen. Dit kan door het vergroten van het (online) bereik voor de musea en door nieuwe doelgroepen aan te boren. Ook wil ze de digitale bereikbaarheid van musea en zichtbaarheid van de musea vergroten.

Kijk voor alle musea waar Museum TV in Drenthe al is geweest op https://museumtv.nl/provincie/drenthe/