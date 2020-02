Dorpsbudget Bargermeer bijna helemaal op aan advocaatkosten

De uitgaves van het vorige bestuur hebben alles te maken met de bestuurscrisis die heerste in de wijk. De vorige twee besturen van de wijk lagen met elkaar in de clinch. Er waren veel spanningen onderling en beide partijen sleepten elkaar meerdere malen voor de rechter.

Bijna hele wijkbudget

De uitgegeven advocaatkosten behelzen bijna het hele budget voor de wijk. De budgetten waren 11.612 euro en 10.862 euro in 2018 en 2019 voor Bargermeer. De uitgaven werden gedaan door het interim-bestuur van de wijk, dat er zat van juni 2018 tot begin september vorig jaar. De voorzitter daarvan was Rik Lucas.

Ook zit er tussen die documenten een e-mail van begin 2019 waarin het desbetreffende advocatenkantoor, op verzoek van oud-voorzitter Rik Lucas, een gemeenteambtenaar per e-mail vraagt om een openstaand bedrag te betalen.

Volgens burgemeester Eric van Oosterhout zijn deze kosten van de buurtvereniging Bargermeer-Meerveld gemaakt met toestemming van de gemeente. "Om het toenmalige bestuur juridische ondersteuning te bieden vanuit het idee om uit de impasse te komen. We hebben ze in 2018 het voordeel van de twijfel gegeven om de bestuurscrisis op te lossen. We hebben daar eind 2018 de stekker uitgetrokken toen bleek dat het niet hielp."

Budget voor leefbaarheid van wijk

De 35 Erkende Overleg Partners (EOP) in Emmen, waarvan Bargermeer dus één is, krijgen jaarlijks een budget toegekend van de gemeente. Dit geld kunnen zij besteden aan zaken en projecten die de leefbaarheid van de wijk of het dorp vergroten. Ook is een voorwaarde in de verordening van de gemeente Emmen dat inwoners bijdragen aan de realisatie van de projecten.

Burgemeester Eric van Oosterhout is van mening dat de uitgaven aan advocatenkantoren wel binnen de spelregels past. "In mijn visie past dit binnen de kaders in de verordening, de leefbaarheid van de wijk."

'Hoe had het anders gemoeten?'

De burgemeester had ook liever gezien dat het geld aan andere zaken in de wijk was uitgegeven. "Dit is wel echt de absolute uitzondering. Of het naïef is? Zo kan je het noemen, maar ik ben goed van vertrouwen. En hoe had het anders gemoeten? Een straatbarbecue organiseren, was daar niet aan de orde. De situatie was nogal conflictueus."

Een andere optie was volgens Van Oosterhout stoppen met de EOP Bargermeer. "Dat hebben we wel overwogen, maar dan zijn we nog verder van huis. Om als lokale overheid dan te zeggen: zoek het maar uit... Nee, van dat soort teksten wil ik ver weg blijven als burgemeester. De kern van de wijk wil geen gedoe en wil leuke dingen doen met de wijk."

De ledenvergadering in het Fletcher hotel in Emmen kostte bijna 2400 euro (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Ledenvergadering

Sinds september vorig jaar zit er een nieuw bestuur, dat gekozen is tijdens de ledenvergadering in het Fletcher Hotel in Emmen. De kosten daarvan, zo staat op de afschriften: bijna 2.400 euro. "Normaal gesproken is dat gewoon in het dorpshuis, met een kopje koffie. Maar dit was een vergadering met een gespannen sfeer en een hoge opkomst. Een vergadering met alles erop en eraan. Er moest ook beveiliging in gehuurd worden."

Moeizaam proces

"Het was een moeizaam proces en dat heeft behoorlijk wat geld gekost", vervolgt Van Oosterhout. "Maar we zijn wel van A naar B gekomen, met een bestuur dat democratisch gekozen is. Ik wil niet zeggen dat er nu geen conflicten meer zijn in de wijk, maar ik heb een goed gevoel bij het nieuwe bestuur en heb een gesprek gehad met de voorzitter."

