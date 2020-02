Twaalf tips over kofferbakmoord na uitzending Opsporing Verzocht

De kofferbakmoord kwam opnieuw aan bod in Opsporing Verzocht, omdat de politie nieuwe informatie had gekregen over de zaak. Zo werd gisterochtend bekend dat er in de nacht van de moord op de 31-jarige Ralf Meinema een colonne van drie auto's werd gezien bij café Otten. Dat ligt aan de Europaweg tussen Coevorden en Schoonebeek.

Volkswagen Polo en Seat Ibiza

Een van die auto's was mogelijk de opvallende Mercedes van Meinema. De twee andere auto's die werden gespot zijn vermoedelijk een witte of lichtkleurige Volkswagen Polo en een witte of lichtkleurige Seat Ibiza. De drie auto's werden in de nacht van 30 op 31 maart 2017 rond 4.30 uur gezien. Enkele uren later zag een voorbijganger de Mercedes half in het Stieltjeskanaal liggen. Meinema lag dood in de kofferbak.

De politie gaat ervan uit dat meerdere mensen betrokken zijn bij de dood van Meinema. Mogelijk hebben de bestuurders van de Volkswagen en de Seat hier iets mee te maken. Een kleine twee weken geleden verhoogde de familie van Meinema het tipgeld tot 100.000 euro.

Ralf Meinema werd bijna drie jaar geleden vermoord (Rechten: RTV Drenthe)

