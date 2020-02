Djammen: De verhalende liedjes van singer-songwriter Stijn de Wild

"Ik schrijf met de elektrische en de akoestische gitaar best wel klassieke singer-songerwriterliedjes. De liedjes zijn wat rustiger, niet echt up-tempo. Ik ben meer een verhalenverteller."

Vader

Toen Stijn 2 jaar was overleed zijn vader. "Om dat te kunnen verwerken ben ik begonnen met het schrijven van liedjes, om het los te kunnen laten en door te kunnen. Muziek helpt mij daar heel goed bij." Zijn nummer When the Curtains Close is daarom een beladen lied. Een nummer over de reden waarom hij begonnen is met schrijven. Een ode aan zijn vader.

Geen drumstel bij het kampvuur

"Ik ben begonnen als drummer", duidt Stijn zijn korte carrière als singer-songwriter. "Op gegeven moment wilde ik elektrische gitaar gaan spelen. Ik dacht: dat doe ik even, maar dat viel vet tegen. Maar ik heb het wel gedaan. Toen wilde ik gaan voor het clichébeeld bij het kampvuur een akoestische gitaar erbij." Het plaatje van de singer-songwriter was compleet. Toen restte slechts het schrijven van nummers. "Daar ben ik nu denk ik drie jaar mee bezig", glimlacht de Meppeler.

Het huwelijk tussen tekst en muziek

"Muziek heeft natuurlijk meerdere dimensies. Je hebt de tekst, die heel duidelijk is. Daarmee vertel je wat je wil vertellen, maar daarnaast heb je ook het hele muzikale aspect, waar je veel meer emotie in kan leggen. Wat je met alleen praten of vertellen niet redt." Stijns kijk op de relatie tussen tekst en muziek is doordacht. De muziek kleurt een verhaal op een manier die alleen met tekst niet lukt. "Dat maakt dat ik muziek zo mooi vind."

En daarom schrijft hij richting een album. "Het liefst op vinyl, want dat vind ik toch wel te gek: lp's. Met daarop de voor mij mooiste en belangrijkste liedjes die ik geschreven heb. Om toch iets tastbaars te hebben: een bevestiging van wat je bereikt hebt door het schrijven van liedjes."