Automobilist ramt boom in Gasselternijveen en raakt zwaargewond

Een automobilist is vanochtend even voor 10.00 uur zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Hoofdstraat in Gasselternijveen. Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg en ramde een boom.

Na de klap tegen de boom is het voertuig over de kop geslagen. Een deel van de Hoofdstraat is bezaaid met brokstukken van de wagen. Wanneer alles is opgeruimd en de weg weer opengaat, is niet bekend.