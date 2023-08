Landgoed Meistershof in Lheebroek krijgt 22 heidevilla's: 'Camping verdwijnt niet'

De camping zit al 65 jaar aan de rand van het Dwingelderveld en wordt binnenkort overgedragen aan de nieuwe generatie. Zoon Alfred Klaassen gaat het camperpark en kampeergedeelte overnemen. Een ander deel van de camping gaat naar Kontour Vastgoed voor de ontwikkeling van de huizen. Die partij heeft onder andere in Drenthe projecten in Exloo en Ansen.

Kampeerplaatsen zullen niet verdwijnen

Op het landgoed worden twee soorten bungalows ontwikkeld: een villa voor zes personen van en een ruimere variant voor acht tot tien personen. In het najaar wordt meer bekend over het ontwerp.

Vorige week hield de projectontwikkelaar een informatiebijeenkomst voor de buurt. Belangrijk vinden de ondernemers dat. "Er is gezocht naar een oplossing waarbij we oog hebben voor de buurt en wat landschappelijk op deze plek past."

Niet 'opgeslokt door een buitenlands concern'

Volgens Klaassens wordt het landgoed daarom bewust niet 'opgeslokt door een buitenlands concern'. "Daar is absoluut geen sprake van. Die aanbieding hebben wij wel gehad, dat had gekund, maar daar hebben we bewust niet voor gekozen. We hebben gekozen voor een kleinschalig plan van een kleinschalige ontwikkelaar."