Groningen wil niet investeren in nieuwe brandweerkazerne Airport Eelde

"We zijn op dit moment terughoudend in het doen van investeringen in de luchthaven", zegt gedeputeerde Fleur Gräper tegen RTV Noord vandaag.

De brandweerkazerne bij Groningen Airport Eelde voldoet niet aan de arbonormen en is milieutechnisch niet op orde. De enige reden dat de kazerne nog gebruikt mag worden, is dat er zicht is op een nieuw gebouw. Maar het plan om daar 3 miljoen euro voor uit te trekken staat op losse schroeven, nu één van de aandeelhouders niet wil investeren.

Niet onveilig, dus geen geld

"De interim-directeur heeft aangegeven dat van een acuut veiligheidsprobleem geen sprake is. Wij zeggen dan: laten we voorzichtig zijn, investeren in de brandweerkazerne is op dit moment niet opportuun", aldus gedeputeerde Gräper.

De luchthaven is eigendom van twee provincies en drie gemeenten: Drenthe, Groningen en de gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen. Samen hebben ze afgesproken dat ze investeringen in de noodlijdende luchthaven even 'on hold' zetten. Groningen Airport Eelde had in 2019 een miljoenenverlies. Dat gaat ook in 2020 gebeuren, zo is de verwachting. Daarmee komt de bodem van de schatkist in zicht.

3 miljoen is te weinig voor een kazerne

In de laatste aandeelhoudersvergadering is met de directie gesproken over de investering in een nieuwe brandweerkazerne. De gereserveerde 3 miljoen euro is niet voldoende. Er is om extra geld gevraagd.

De aandeelhouders hebben daarop aan de luchthaven gevraagd om de extra kosten beter toe te lichten. Maar de extra toelichting heeft de aandeelhouders nog niet overtuigd. Wel mag de luchthaven door met de voorbereidingen voor de nieuwe brandweerkazerne.

In Groningen spelen meer krachten mee. Ruim vier jaar geleden stelden de aandeelhouders samen 46 miljoen euro beschikbaar om tien jaar lang te investeren in Groningen Airport Eelde, zodat de luchthaven zich vanaf 2026 zelf zou kunnen bedruipen.

Niet uit te leggen aan de achterban

In die 46 miljoen was gezamenlijk afgesproken om ruim 3 miljoen te gebruiken om te investeren in een nieuwe brandweerkazerne. Maar de resultaten van de luchthaven vallen zwaar tegen. De investering van 46 miljoen is dus 'on hold' gezet. Investeren in een nieuwe brandweerkazerne zit er voorlopig niet in. Als het aan de provincie Groningen ligt, blijft dat zo, zegt gedeputeerde Gräper.

Bovendien hebben de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, D66 en CDA in Groningen met elkaar afgesproken dat er geen cent extra naar Groningen Airport Eelde gaat. Zo staat het ook in het coalitieakkoord en is dus ook niet aan de achterban te verkopen.

De provincie Drenthe wil de luchthaven niet laten zitten en zoekt op verschillende manieren een oplossing. Een formeel besluit over een investering is in Drenthe nog niet genomen. Wel is duidelijk dat, mocht het echt nodig zijn vanwege veiligheid en regelgeving, er geld komt voor een brandweerkazerne vanuit Drenthe. Ook al moet er meer bij.

De deur staat in Drenthe op een kier

Daarbij wordt gekeken naar geld dat nu is gereserveerd voor de verbouw van de terminal. Zolang er geen sprake is van groei van het aantal passagiers van Groningen Airport Eelde, is er ook geen investering in de passagiersterminal nodig. En dus zou een deel van het gereserveerde geld naar de brandweerkazerne kunnen.

De politiek in de raden en Staten is verdeeld over investeringen in de Noordelijke luchthaven. Een deel vindt dat Eelde wel kan sluiten. Een ander deel vindt dat Eelde geld mag kosten.

Toekomstscenario

Bovendien kijken politieke partijen uit naar acht toekomstscenario's die door interim-directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde worden opgesteld. Scenario's waarin steeds op een andere manier naar het vliegveld wordt gekeken. Het moet, zo zegt Schmeink, een brede opleidingsluchthaven worden waar charters ervoor zorgen dat er inkomsten binnenkomen.

Over twee maanden zijn ze klaar. En dan zal de discussie over de toekomst van Groningen Airport Eelde, en dus ook over de nieuwe brandweerkazerne, opnieuw beginnen.

