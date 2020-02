Bomenkap op begraafplaats de Wolfsbergen door letterzetter

De letterzetter is een kever die een gangenstelsel maakt in de boom, tussen de schors en de stam. Hierdoor wordt de voedseltoevoer van de boom aangetast en gaat hij uiteindelijk dood.

Kappen

De fijnsparren zijn door de droge zomers verzwakt. De wortels van de bomen kunnen moeilijk bij het grondwater komen. Hierdoor zijn de bomen extra vatbaar voor de letterzetter. Eenmaal aangetast zit er maar één ding op: de bomen moeten worden gekapt. "Op die manier gaan de kevers niet naar gezonde bomen die er nog staan", legt boswachter Martijn Harms van Staatsbosbeheer uit. "De kever chemisch bestrijden doen we niet, want dan gaat alles dood wat op een boom leeft."

Op de begraafplaats in Emmen worden de komende tijd vierhonderd à vijfhonderd bomen gekapt. Het kappen gebeurt in twee fasen. Eerst worden de bomen weggehaald die direct aan de wandelpaden staan. In het najaar worden de andere zieke bomen gekapt. Voor het broedseizoen begint, is de eerste fase afgerond. De gemeente is bezig met een herinrichtingsplan voor de begraafplaats.

Duitsland

In Duitsland worden duizenden hectare bos gekapt, omdat de kever de bomen heeft verzwakt. In heel Drenthe is de letterzetter actief, maar van massale bomenkap is hier geen sprake. "In Drenthe zijn de bossen veel gevarieerder", legt Harms uit. "Het is hier niet zoals in Duitsland dat wij 10.000 hectare fijnspar achter elkaar hebben. Je hebt hier verschillende soorten bomen. Die zijn niet allemaal gevoelig voor de letterzetter."