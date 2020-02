Buurtbewoners voormalige Acmesa-terrein gematigd positief over woningbouwplan

Tijdens de bijeenkomst waren voor het eerst schetsen te zien van het nieuwe plan. Buurtbewoners reageren redelijk enthousiast. Al had die woontoren van de meeste mensen niet gehoeven. "Dit is al veel beter dan de eerdere plannen die voor het gebied zijn gemaakt. Die pasten absoluut niet bij de wijk", zegt een buurtbewoner. "Ik was eerst heel erg tegen de woontoren, maar het moet er maar van komen. We willen hier toch met zijn allen blijven wonen", aldus dezelfde vrouw.

Schets woningbouwplan voormalige Acmesa-terrein in Assen (Rechten: Bemog architecten)

Twee-onder-een-kap

De huizen en gebouwen op de tekeningen zijn nog heel schetsmatig weergegeven. Het is de bedoeling van Attika architekten om te bouwen in de dezelfde stijl als het omliggende gebied. Een groot deel van de woningen zal uit twee-onder-een-kappers bestaan. Verder komt er een nieuwe speelplek voor kinderen en een plek om water op te vangen. Het parkeren kan voor een deel onder de woontoren en in speciale hofjes.

"Ik vind het eigenlijk wel mooi. Er moet toch iets gebeuren op die plek", zegt een meneer die al jaren in de wijk woont. "Ik ben gekomen want ik was eigenlijk wel nieuwsgierig. Ik weet niet of ik het allemaal nog mee mag maken, maar ik vind het best mooi."

Acmesa

Vanaf begin vorige eeuw stond op de plek waar straks wordt gebouwd de melkfabriek Acmesa, de Asser Coöperatieve Melkinrichting en Stoomzuivelfabriek. In 2005 sloot de fabriek en twee jaar later volgde sloop. Sindsdien ligt het gebied braak. De financiële crisis zorgde er voor dat eerdere bouwplannen niet doorgingen.

De bouw van de woningen start waarschijnlijk 2021.