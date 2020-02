Zeven vragen over het coronavirus

Wanneer moet ik de huisarts bellen? Hoe gevaarlijk is het coronavirus? Moet ik een mondkapje om? Het virus houdt de gemoederen in de hele wereld al een tijd bezig. Zeven vragen, zeven antwoorden.

1. Ik ben ziek, heb ik het coronavirus?

Volgens het RIVM hoeven mensen in Nederland die verkouden zijn of longklachten hebben zich geen zorgen te maken. De meeste patiënten met het coronavirus komen uit de regio Wuhan in China. Wie niet recentelijk in China, Taiwan, Macau, Hongkong, Iran, Singapore of Noord-Italië is geweest, heeft waarschijnlijk gewoon griep of een ander verkoudheidsvirus.

2. Wanneer moet ik de huisarts bellen?

Als je wel recent in een van bovenstaande landen bent geweest en je tenminste 38 graden koorts hebt en veel moet hoesten en/of kortademig bent.

3. Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Dat is nog niet met zekerheid te zeggen. Volgens het RIVM zijn de officiële cijfers van dit moment niet heel verontrustend, maar is er nog veel onduidelijk omdat het om een nieuw virus gaat. Er is meer informatie nodig, ook van mensen die maar een beetje of helemaal niet ziek worden.

Volgens longarts Sander de Hosson van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt op basis van Chinese gegevens geschat dat het overlijdenspercentage rond de 2,3 procent ligt. Dat is ongeveer even hoog als bij gewone griep. Wel is het coronavirus volgens hem besmettelijker dan gewone griep.

4. Hoe groot is de kans dat het coronavirus naar Nederland komt?

De Hosson acht die kans groot. "Een uitbraak in Nederland lijkt een kwestie van tijd. Ziekenhuizen staan sinds enkele weken op scherp om patiënten op te vangen", schrijft hij op Twitter.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg noemt de kans dat het virus ook naar Nederland komt reëel. "Vroeger of later kan zich natuurlijk een patiënt aandienen. Daarom bereiden wij ons goed voor", zegt hij tegen de NOS.

5. Hoe wordt het coronavirus overgedragen?

Door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht, om vervolgens meteen neer te dalen. Mensen kunnen die druppeltjes inademen of via de handen in de mond, neus of ogen krijgen.

Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven hangen en zich via bijvoorbeeld een buizensysteem kan verspreiden. Ook is de kans klein dat het virus zich verspreidt via voedsel, muggen, geld of pakketjes uit China, omdat het virus buiten het lichaam niet goed kan overleven.

6. Moet ik een mondkapje om?

Het RIVM adviseert alleen mondkapjes voor medisch personeel. Het gaat daarbij om speciale maskers die nauwkeurig gebruikt moeten worden, iets wat in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk is. Wel is het verstandig om regelmatig je handen te wassen, te hoesten en niezen in de de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken.

7. Wat wordt er gedaan om verspreiding tegen te gaan?

Patiënten bij wie het coronavirus is geconstateerd zijn geïsoleerd. Verder houdt het RIVM alle ontwikkelingen in de gaten en geeft het informatie door aan GGD's, huisartsen en ziekenhuizen. Artsen en laboratoria zijn verplicht om een patiënt met een (verdenking van) het virus te melden.

