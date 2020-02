Raad Noordenveld keurt miljoeneninvestering sportaccommodaties goed

Het Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP) is vanavond in de gemeenteraad van Noordenveld goedgekeurd. Er wordt definitief 4,5 miljoen euro uitgetrokken voor de toekomstbestendigheid van de sportaccommodaties in de gemeente.

Dat betekent dat capaciteitsproblemen bij sportverenigingen - denk aan een tekort aan grasvelden of kleedkamers - worden aangepakt. Ook wordt er mogelijk gerenoveerd of komen er nieuwe (gecombineerde) accommodaties bij. Daarnaast gaat een deel van het beschikbare budget naar het verduurzamen en toegankelijker maken van de sportaccommodaties.

Voorwaarden

Voorwaarden vanuit de raad zijn dat er in de ISAP duidelijk wordt opgenomen dat de accommodaties toegankelijk moeten zijn voor iedereen, meent duo-fractie PvdA/GroenLinks. Wethouder Jeroen Westendorp reageert dat Stichting Toegankelijk Noordenveld een ronde doet bij sportverenigingen om te kijken hoe toegankelijk ze zijn. In het sportaccommodatieplan wordt richting gegeven aan toekomstige investeringen. Daarnaast is toegezegd dat er jaarlijks geëvalueerd wordt over de ontwikkelingen van het plan.

Omdat nog niet al het budget is toebedeeld wordt er door meerdere partijen gevraagd om de accommodatie van V.V. Peize de hoogste prioriteit te geven. De voetbalvereniging heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in de accommodatie. Er is geconstateerd dat een aantal kleedkamers achterstallig onderhoud heeft. In de raad is via een motie gevraagd om een voorstel voor het investeren in het clubgebouw. De raad wil dat voorstel in september ontvangen.

Samenwerking

Alle sportverenigingen hebben de afgelopen periode aangegeven waar ze behoefte aan hebben en gekeken of daarin een samenwerking met andere clubs mogelijk is. Zo wil Groningen Atletiek afdeling Roden bijvoorbeeld samen met VV Roden een kunstgrasveld aanleggen vanwege een tekort aan trainingsvelden. Korfbalvereniging Noordenveld wil juist meer samenwerkingen aangaan met andere (sport)verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties om onder andere meer leden te werven. Zelf moeten de sportaanbieders met een eigen bijdrage van 25 procent komen om de investeringen door te laten gaan.

Meerjarenplan

Dat er nu een definitief een klap op is gegeven, betekent nog niet dat alle ideeën voor de komende jaren al vaststaan. Met onder andere de ijsverenigingen en met paardensportorganisaties wordt nog gekeken naar de opties.

Lees ook: