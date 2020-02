Extra geld voor nieuw busstation in Norg

Er komt zo'n 68.000 euro extra vrij voor de aanleg van het nieuwe busstation in Norg. In totaal komt het bedrag dat wordt vrijgemaakt voor het nieuwe busstation op ongeveer 260.000 euro uit. Dat besloot de gemeenteraad van Noordenveld vanavond.

Het geld wordt geïnvesteerd in maatregelen die het openbaar vervoer van en naar Norg efficiënter en aantrekkelijker maken. Waar mogelijk en waar nodig wordt de rijbaan op de Brink verbreed. De viskraam wordt dan verplaatst. Ook komen er tot zestig nieuwe parkeerplekken voor fietsers en komt er meer groen.

In de gemeenteraad was er kritiek dat er niet honderd fietsparkeerplekken komen. "Na gesprekken met veel partijen is zestig een compromis waar we nu mee van start gaan", vertelt wethouder Alex Wekema.

'Wordt voor iedereen beter'

Nu de raad heeft toegezegd kan er gestart worden, zegt de wethouder. "Ik ben heel blij dat we het nu kunnen doen en dat we vaart kunnen maken voor een nieuw busstation in Norg. Voor alle mensen die gebruikmaken van het busstation wordt het allemaal beter."

Doordat buslijn 83 sinds 2015 niet meer bij de halte Nachtegaalstraat in Norg stopt, maken veel reizigers gebruik van de halte Westeind op de Brink. Hierdoor is het aantal fietsenstallingen niet meer voldoende. Daarnaast kan de bus niet altijd bij de halte op de Brink stoppen, als de naastgelegen supermarkt bevoorraad wordt. Ook is de halte niet goed ingericht voor mensen met een beperking.

De verwachting is dat het dit jaar af moet zijn.