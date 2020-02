Museum met vrachtwagenminiaturen barst uit de voegen en breidt uit

Als bezoekers naar het museum komen, verrassen ze de eigenaar regelmatig met miniatuurauto's. "Dan zeggen ze: we vinden het zonde om ze aan de kleinkinderen te geven. Het is veel leuker als ze hier neergezet worden", vertelt hij. Het nieuwe deel van het museum staat vol huisgemaakte miniaturen die door de bouwers zijn gedoneerd.

Het museum opende zes jaar geleden de deuren, toen de dochter van Al een winkeltje in Orvelte opende. Een naastgelegen schuurtje werd omgebouwd tot vrachtautomuseum. "Ik ben gaan verzamelen om de nostalgie van het transport aan te geven. De miniatuurtjes zijn er geleidelijk bij gekomen", vertelt hij. Inmiddels zijn er ook bedrijven die het leuk vinden dat een miniatuur van de vrachtwagen waarmee zij rijden in het museum staat.

Al komt uit een transportfamilie uit Zaandam. Als jongen zat hij al in vrachtwagens. "Je kwam overal en je was hartstikke vrij." Maar door een dubbele hernia was hij op zijn dertigste gedwongen de vrachtauto achter zich te laten. "Als ik erin zat, kon ik er niet meer uitkomen en als ik buiten stond, kwam ik er niet meer in." Sindsdien woont hij in Drenthe.

Volgens de eigenaar van het mini-museum zijn bezoekers overwegend enthousiast over de collectie. Zo vertelt hij over een tweetal dat anderhalf uur doorbracht tussen de kleine vrachtautootjes. Het meest bijzonder noemt hij een vrouw die zichtbaar geëmotioneerd bij de kassa verscheen na een bezoek. "U heeft me zo ontroerd met uw museum. Haar vader was vroeger vrachtwagenchauffeur. Toen ze een kijkje nam in een replica van de cabine van een oude vrachtwagen kwamen de herinneringen aan haar jeugd terug. "Dat zijn heel mooie dingen. Dat bedenk je niet", zegt Al.

"Ik loop er elke dag doorheen", vertelt Al. "Ik vind het gewoon leuk om te zien en de herinneringen van vroeger komen weer boven."