Taak- en celstraffen voor kopschoppen en ander uitgaansgeweld in Nieuw-Amsterdam

Voor poging tot doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging bij het uitgaanscentrum Party Palace New York in Nieuw-Amsterdam zijn zes mannen veroordeeld tot celstraffen tot vijftien maanden (deels voorwaardelijk) en taakstraffen tot 240 uur.

De mannen in de leeftijd van 20 tot 26 jaar uit Emmen, Coevorden, Schoonoord, Veenoord en Nieuw-Amsterdam hebben zich volgens de rechter begin september 2020 schuldig gemaakt aan extreem uitgaansgeweld. Twee mannen van 18 en 23 jaar belandden met hersenletsel, botbreuken en gebitsschade, in het ziekenhuis.

Het tweetal raakte in de discotheek in conflict met de vriendengroep. Het oudste slachtoffer werd op het toilet te grazen genomen en meermalen met zijn hoofd tegen de muur geslagen. De 18-jarige en één van de groepsleden raakten slaags en werden beiden uit het centrum gezet. De twee vrienden stonden buiten op een taxi te wachten, toen ze opnieuw door de groep werden gespot.

Portier

Een 26-jarige man uit Coevorden was volgens de rechter het meest gewelddadig. Hij kreeg de hoogste straf: vijftien maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk.

Een 24-jarige mededader uit Schoonoord was die avond bij Party Palace als portier aan het werk. Hij kreeg voor zijn rol een taakstraf van 150 uur opgelegd. Na de nachtelijke vechtpartij vertrok hij als portier bij het uitgaanscentrum.

De rechter vond dat de slachtoffers nog van geluk kunnen spreken dat het letsel nog enigszins beperkt is gebleven. Het hoofd en nek zijn kwetsbare onderdelen van het lichaam en het had net zo goed dodelijk kunnen aflopen. De beelden van de matpartij spraken volgens de rechter boekdelen. "De doodsangst is invoelbaar. De beelden tonen een schokkende situatie".