Josef B. in beroep tegen dwangsom voor verbouwing boerderij Ruinerwold

De gemeente De Wolden wil de Oostenrijkse klusjesman een dwangsom van 5.000 euro per dag opleggen, als de boerderij niet voor 29 februari in originele staat hersteld zou zijn. De advocaat van Josef B., Yehudi Moszkowicz, heeft bezwaar gemaakt tegen de dwangsom. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad van het Noorden.

De dwangsom kon oplopen tot 50.000 euro. "We gaan nu eerst de bezwaarprocedure volgen. En daarmee is de termijn waarbinnen de aanpassingen verricht zouden moeten worden, voor die duur opgeschort", laat de woordvoerder weten. "Daaraan gekoppeld is de dwangsom."

Vrijheidsberoving

Josef B. zit vast op verdenking van onder meer vrijheidsberoving en witwassen in de zaak Ruinerwold. De volgende zitting is op 6 april. Advocaat Moszkowicz ageerde eerder al tegen de dwangsom. Volgens hem is het onmogelijk voor B. om de boerderij te herstellen zolang hij vastzit. "Mijn cliënt wordt op deze manier financieel te gronde gericht. Hij moet daarom vrij", zei hij op de eerste zitting.

Volgens De Wolden was vastzitten echter geen bezwaar. "Er moeten zaken aangepast worden, maar dat betekent niet dat hij dat zelf moet doen. Hij kan ook anderen inhuren", luidde het tegenargument.