Tynaarlo laat steken vallen bij 'Poort van Oudemolen'

In het Noord-Drentse Oudemolen is ergernis ontstaan om de bouw van een woning aan de rand van het dorp. De eigenaren van de woningen koppelden zich los van het plan 'Poort van Oudemolen', waardoor er volgens omwonenden een huis is komen te staan dat geen recht doet aan de omgeving.

Het project 'Poort van Oudemolen' was gericht op de bouw van drie woningen in dezelfde stijl aan de Meester Croneweg in Oudemolen. Behoud van 'natuurlijke zichtlijnen' en 'aansluitend op de bijzondere omgeving van deze locatie', waren twee van de uitgangspunten van het woningbouwplan.

Eigen plan getrokken

Het plan werd opgesteld met goedkeuring van de plaatselijke dorpsbelangenvereniging. Zij sprak, net als de naaste omgeving, zich positief uit over de voorgenomen plannen. Dat de bewoners van de Meester Croneweg 3B zich later onttrokken aan het plan kwam als een verrassing, maar was voor de dorpsbelangenvereniging geen reden om in verzet te komen.

Direct aanwonenden spraken zich wel uit tegen de gang van zaken, maar deden dat buiten de wettelijke bezwaartermijn. Op aanraden van een jurist zagen zij af van het indienen van bezwaar, waardoor de termijn verstreek en de nieuwe plannen verder konden. Pas later besloten de aanwonden tóch in verweer te komen en trokken ze aan de bel bij de gemeente Tynaarlo.

Volgens Ellen Cloo, bewoonster van één van de drie woningen in Oudemolen die wél volgens het oorspronkelijke plan is gebouwd, zou Marcel Thijsen (burgemeester Tynaarlo) in een gesprek hebben aangegeven het opmerkelijk te vinden dat één van de woningen 'uit het plan' is gehaald. Een poging de buren van Cloo op andere gedachten te brengen, zou niets hebben opgeleverd.

'Geen strijdigheden'

Opmerkelijk is dat het plan tijdens het kerstreces van 2021 op 2022 is goedgekeurd. 'Met stoom en kokend water', vindt Cloo. Terwijl een groot deel van het ambtelijk apparaat met verlof was, werd het ingediende nieuwe plan van de buren goedgekeurd op de burelen van het Vriezer gemeentehuis, terwijl er voor het reces nog twijfel was of het plan überhaupt kon worden goedgekeurd.

Dat blijkt uit interne stukken die door Cloo zijn opgevraagd. Zij stelt verder dat haar nieuwe buren zich niet aan de eigen gemaakte plannen houden. Zo zou er te dicht bij een houtwal worden gebouwd, is het huis groter dan op tekeningen is aangegeven en is de grond opgehoogd, waardoor het huis een stuk hoger lijkt dan omringende woningen. De gemeente Tynaarlo stelt echter dat 'de woning voldoet aan de redelijke eisen van welstand'.

"Het welstandsadvies ontvingen wij op 24 december 2021", laat de gemeente weten. "Omdat er geen strijdigheden waren met het bestemmingsplan moesten wij de omgevingsvergunning verlenen." De gemeente benadrukt dat er geen bezwaar is aangediend tegen de plannen.

Te dicht bij de boomgrens

Cloo en medeburen dienden handhavingsverzoeken in tijdens de bouw van de woning aan de Meester Croneweg 3B. Schermend met een rapport van een bomenexpert, die nadrukkelijk adviseert niet te dicht bij bestaande bomen te bouwen, werd gevraagd de bouw stil te leggen omdat dit wél gebeurde. Verder werd de gemeente gewezen op het dicht bouwen bij de houtwal en de ophoging van de ondergrond. Handhavingsverzoeken werden telkens afgewezen door de gemeente Tynaarlo, die zegt dat de betreffende bewoners niets fout doen.

Sterker nog, volgens de gemeente stond ook de voormalige bebouwing al dicht op een houtwal. Zij ziet dus geen reden om in te grijpen, terwijl het volgens Cloo zonneklaar is dat in de vergunning staat dat er vijf meter van de boomgrens (en dus de houtwal) moet worden gebouwd.

Zij schermt verder met een officieel bomenrapport waaruit blijkt dat het huis alleen gebouwd kan worden, als deze drie meter naar achteren zou worden geplaatst. "De gemeente heeft dit bewust of onbewust genegeerd", stelt Cloo.

Summier contact