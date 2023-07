Verdachte van doodsteken broer in Gees blijft langer in voorarrest

De man die vastzit op verdenking van het neersteken van zijn broer op bungalowpark De Kamp in Gees, blijft langer in voorarrest. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het voorarrest met 90 dagen verlengd is. De 29-jarige verdachte werd kort na het neersteken op zondagavond 16 juli aangehouden. Sindsdien zit hij in voorarrest op verdenking van doodslag.

De Roemeense broers van 29 en 40 jaar woonden in hetzelfde huisje op het bungalowpark. Wat er precies vooraf ging aan het steekincident is onduidelijk. Volgens de advocaat van de verdachte was het niet de bedoeling van de man om zijn oudere broer te doden.